Новый прибор улучшит «обоняние» роботов

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8 декабря 2022, 22:00 Татьяна САВКИНА

Газоаналитические датчики, с помощью которых можно определять химический состав смеси, широко применяются в различных сферах.

В частности, их используют в системах контроля технологических процессов и защиты окружающей среды.

Учёные аэрокосмического факультета Пермского Политеха создали математическую электромеханическую модель оптоволоконного датчика, который позволит эффективно «чувствовать» — определять наличие и содержание запахов в окружающей среде на протяжённых расстояниях. Технология позволяет проводить дистанционный мониторинг окружающей среды и определять вредные вещества в воздухе на протяжённых участках.

Разработку можно применять для индикации возможных утечек на магистральных трубопроводах при доставке газообразных и жидких сред от места их добычи до потребителя.