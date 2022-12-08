В Крыму высадили саженцы клонированного инжира

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8 декабря 2022, 20:12 Татьяна САВКИНА

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Саженцы, полученные методом микроклонального размножения растений, посадили ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского.

Всего из десяти веток растения ученые получили две тысячи саженцев.

Исходный материал с плантации университета поместили в специальные питательные среды. В зависимости от вида и сорта растений подбираются разные питательные вещества - используются микро- и макросоли, витамины, гормоны и углеводы. Часть растений культивируются на твердых питательных средах, а часть — на жидких.

Сейчас саженцы уже прошли акклиматизацию и их пересадили в землю в специальную теплицу, где растения привыкают к естественным погодным условиям, так как в системе in vitro они росли в условиях регулируемой среды.

В теплице саженцы пробудут до середины — конца весны, потом их высадят на экспериментальное поле селекционно-питомниководческого центра субтропических плодовых культур.

В 2023 году специалисты КФУ планируют внести инжир в реестр селекционных достижений. Для этого на протяжении четырех лет они проводили исследования субтропической культуры: анализировали урожайность деревьев, которые уже произрастают на плантации вуза, и качество их плодов.

Первый урожай с будущего инжирового сада планируют собрать через два-три года, а промышленный — через пять лет.