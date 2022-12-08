В Крыму высадили саженцы клонированного инжира

Саженцы, полученные методом микроклонального размножения растений, посадили ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского.
Всего из десяти веток растения ученые получили две тысячи саженцев.
Исходный материал с плантации университета поместили в специальные питательные среды. В зависимости от вида и сорта растений подбираются разные питательные вещества - используются микро- и макросоли, витамины, гормоны и углеводы. Часть растений культивируются на твердых питательных средах, а часть — на жидких.
Сейчас саженцы уже прошли акклиматизацию и их пересадили в землю в специальную теплицу, где растения привыкают к естественным погодным условиям, так как в системе in vitro они росли в условиях регулируемой среды.
В теплице саженцы пробудут до середины — конца весны, потом их высадят на экспериментальное поле селекционно-питомниководческого центра субтропических плодовых культур.
В 2023 году специалисты КФУ планируют внести инжир в реестр селекционных достижений. Для этого на протяжении четырех лет они проводили исследования субтропической культуры: анализировали урожайность деревьев, которые уже произрастают на плантации вуза, и качество их плодов.
Первый урожай с будущего инжирового сада планируют собрать через два-три года, а промышленный — через пять лет.