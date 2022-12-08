Загрязнение воды смогут обнаруживать раньше

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8 декабря 2022, 16:58 Татьяна САВКИНА Источник: ТАСС Наука

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН из Красноярска и Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета им. Ж. И. Алферова РАН усовершенствовали систему раннего обнаружения загрязнения воды.

Устройство основано на системе ферментов светящихся бактерий, которые в чистой воде производят более яркое свечение.

Ученые разработали специальный чип, который упаковывает ферментативную систему в капли, каждая из которых измеряется отдельно в потоке. За счет этого можно в продолжительном непрерывном режиме проводить тестирование воды.

Полученное устройство может найти применение для создания системы непрерывного анализа воды, которая с высокой скоростью покажет наличие загрязнителей в воде или жидких пищевых продуктах.