Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

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8 декабря 2022, 15:53 Татьяна САВКИНА

globallookpress.com

В ближайшем будущем человечество может столкнутся с новыми болезнями и их неожиданными переносчиками.

Ученые Тюменского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белоруссии выявили новых нетипичных паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы – видов летучих мышей, наиболее распространенных в России и Белоруссии.

Обнаруженные блохи являются переносчиками возбудителей разнообразных лихорадок, включая лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. По словам ученых, ранее эти паразиты обитали только на грызунах и насекомоядных.

По словам исследователей, основные причины этих трансформаций – изменение климата на планете и непрерывный рост городов. Эти факторы провоцируют изменение ареалов обитания животных и меняют межвидовые контакты, формируя новые возможности для обмена паразитами.

Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, сейчас же обнаружен новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку.

В исследовании принимали участие специалисты Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время научный коллектив проводит молекулярно-генетическое исследование обнаруженных паразитов.