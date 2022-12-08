Первый российско-сирийский молодежный форум

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) студенты из 25 университетов России и Сирии обменивались опытом по созданию молодежных проектов, ближе узнавали о культуре двух стран.
На площадке Форума прошли проектные сессии по четырем направлениям: молодежная наука, молодежный туризм, молодежное предпринимательство и трудоустройство молодежи.
Молодые лидеры представили перспективные инициативы в области нефтегазового дела, строительства, физики, математики, медицины и косметологии.
Лучшие проекты получили рекомендации от ведущих экспертов Сирии и СКФУ. Они выделили пять наиболее достойных кейсов, которые будут представлены к рассмотрению Минобрнауки России и рекомендованы на соискание поддержки от Росмолодежи и фонда Горчакова.
Отдельно выделено предложение по совершенствованию международной коммуникации, которое предполагает изучение арабского языка российскими студентами и русского — сирийскими. Кроме того, участники будут знакомиться с достопримечательностями и культурным наследием двух стран.
Проекты войдут в план мероприятий дальнейшей работы на 2023 год в направлении международного молодежного сотрудничества между Россией и Сирией.