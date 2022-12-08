Разработана новая самообучаемая модель кибербезопасности

Аргументы Недели → Наука 13+

8 декабря 2022, 12:18 Татьяна САВКИНА

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Она способна обезопасить от угроз как смартфон или персональный компьютер, так и промышленные предприятия и инфраструктурные объекты.

Модель киберзащиты, которая адаптируется и обучается при взаимодействии с внешней средой, создали разработчики Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИКиЗИ СПбПУ). Метод был протестирован и показал превосходство над традиционными средствами, основанными на классических методах обнаружения вторжений.

Сегодня для защиты информационных систем во всем мире используются классические методы: антивирусы, межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений и т. д. Однако они работают всего на одном-двух уровнях системы, не учитывают специфику угроз и не способны осуществлять комплексную защиту в контексте киберфизических систем, где между собой тесно переплетены разные вычислительные и физические процессы. А именно так работают современные системы — от «умного» дома до управления производством.

Самообучающаяся модель киберзащиты, созданная учеными Питерского политеха, направлена на устранение недостатков классических методов защиты.

Разработанное решение поддерживает работоспособность системы, уменьшая процент потерь данных, и увеличивает продолжительность безотказной работы сети. Оно может быть использовано в любых современных системах цифрового производства, на промышленных предприятиях и в сложных индустриальных проектах.