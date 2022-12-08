Учреждена юбилейная медаль «300 лет Российской академии наук»

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8 декабря 2022, 11:32 Татьяна САВКИНА

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "300 лет Российской академии наук".

Согласно указу, награда будет присуждаться не только российским и иностранным членам академии, но и профессорам РАН, работникам самой академии, научных и образовательных организаций страны с большим стажем, а также россиянам, которые внесли существенный вклад в научно-технологическое развитие России и содействовали выполнению возложенных на РАН задач.

Медаль будет изготавливаться из латуни, на ее лицевой стороне –изображение Петра I на фоне здания Кунсткамеры.

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра Первого Указом правительствующего Сената 28 января 1724 года.

Юбилей – 300 лет Российской академии наук будет проходить в 2024 году, и к празднованию памятной даты уже идёт подготовка.

Указ о праздновании юбилея подписан еще в мае 2018 года. В числе планируемых мероприятий — Международный научный форум, создание документальных фильмов об Академии наук и выдающихся ученых РАН, масштабная юбилейная выставка, присуждение премий за научные достижения.