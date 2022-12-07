Новый алгоритм прогнозирует свойства материалов

Аргументы Недели → Наука 13+

7 декабря 2022, 22:48 Татьяна САВКИНА

При создании ракетно-космической техники нередко используют материалы с «усиленной» структурой – пространственно-армированные композиты.

Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм, программный комплекс и компьютерные геометрические модели, которые впервые позволят «предсказывать» реальное состояние будущего материала. Это позволит усовершенствовать качество деталей самолетов и ракет.

Проведение физических экспериментов для определения новых свойств материалов – дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. Более экономичным способом являются имитационные эксперименты, но они не обеспечивают необходимой достоверности оценки.

Исследователи разработали алгоритм для решения задач микромеханики пространственно-армированных композитов. С его помощью можно прогнозировать упругость материалов, учитывая технологические отклонения при изготовлении.

В планах ученых – добавить в алгоритм новые функции, которые позволят оценивать прочность материалов при сложных нагрузках и прогнозировать их разрушение.