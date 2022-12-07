Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Наука 13+

Ученые улучшили биокерамику для костных имплантов

, 22:13 Источник: наука.рф

Ученые улучшили биокерамику для костных имплантов
Фото: НГУ

Разработка поможет снизить риски послеоперационных инфекций и повторных вмешательств.

Химики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) улучшили биосовместимость и антибактериальные свойства биокерамики, близкой по структуре к костной ткани.

Ученые добавили в стандартный состав антибактериальный агент – ионы висмута. Привычное наполнение импланта антибиотиками нередко вызывает их распространение по всему организму. Использование биокерамики на основе фторапатита не только снижает риски инфицирования, но и защищает здоровые клетки организма от патогенов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей