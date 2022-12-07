Нейросеть будет бороться с воровством логотипов брендов

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7 декабря 2022, 17:42 Татьяна САВКИНА Источник: Наука - ТАСС

Алгоритмы новой программы для определения оригинальности логотипов помогут аналитикам и юристам бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) создали приложение, основанное на разработанной ими нейросети, которое позволяет определять оригинальность логотипов и товарных знаков компаний.

В основе приложения лежит нейронная сеть, которая прошла специальную адаптацию и была протестирована на международной эталонной базе логотипов METU Trademark Dataset, состоящей из нескольких миллионов логотипов различных компаний. Алгоритмы нейросети позволяют обеспечить высокую скорость поиска и анализа данных.

Нейросеть отслеживает повторения и смешения по пяти основным параметрам: по соответствию используемых цветов (цветовая модель RGB), по схожести расположения и стиля элементов, по содержанию, написанию и звучанию текстовой части логотипа, по совпадению отдельных элементов знака, а также по глобальным признакам (похожая форма, геометрия или идея логотипа). Такой широкий спектр контролируемых признаков обеспечивает высокую информативность, недоступную большинству цифровых аналогов. Программа предоставит пояснения того, почему какие-либо логотипы являются схожими.

Сейчас исследователи приступили к тестированию самого пользовательского приложения, для которого используются материалы, предоставленные компаниями - партнерами проекта.