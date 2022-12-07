Гербарий МГУ открыт для научных онлайн-волонтеров

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7 декабря 2022, 16:48 Татьяна САВКИНА Источник: наука.рф

Фото: наука.рф

На платформе Цифрового гербария МГУ открылся проект «Помогатор». Он сочетает в себе элементы науки, онлайн-игры, теста по географии и латыни и позволит всем желающим присоединится к обработке новых образцов растений.

Коллекции Гербария МГУ создаются более 200 лет, они продолжают развиваться и расти. Сегодня Гербарий Московского университета насчитывает свыше 1,1 млн оцифрованных образцов, которые принадлежат к 39 тыс. видов растений. Это один из крупнейших электронных гербариев мира. Цифровой гербарий МГУ – консорциум нескольких российских гербариев. Здесь публикуют свои сканы не только два крупнейших гербария Москвы, но и гербарии Иркутска, Кемерово, Тулы и Магадана.

Ежегодно сотрудники включают в фонды около 15 тыс. новых образцов из экспедиций по России и в тропики. Например, в этом году фонды гербария пополнила коллекция Института леса. Новые материалы пополняют «Атлас флоры России».

Каждый образец состоит из двух взаимодополняющих частей – сухого растения и гербарной этикетки. Каждый вновь поступивший образец после сканирования теперь отправляется в «Помогатор» – онлайн-платформу для ввода ключевых метаданных. Платформа разработана при сотрудничестве ученых биологического факультета МГУ и программистов НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ.

Сотрудники гербария, IT-специалисты и научные волонтёры объединились, чтобы сделать гербарные коллекции России открытыми для мирового научного сообщества.