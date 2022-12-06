Угольная зола поможет переработать радиоактивные отходы

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6 декабря 2022, 21:57 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Развитие атомной энергетики невозможно без разработки технологий переработки радиоактивных отходов. Один из широко распространенных способов удаления опасных соединений из растворов – использование неорганических ионообменных материалов.

Такие материалы, по сути, осаждают на свою поверхность радионуклиды и переводят их из растворенной в твердую форму. Это уменьшает объем отходов и делает возможным их последующее захоронение.

Красноярские ученые разработали способ получения композитных сорбентов, способных связывать изотопы цезия и стронция. Сырьем для нового материала послужила угольная зола. Устойчивые к внешним воздействиям матрицы на основе таких сорбентов можно использовать для последующего захоронения радиоактивных отходов в минералоподобной форме. Но создание таких материалов связано с целым рядом сложностей.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета разработали технологию синтеза мелкодисперсных материалов, которые могут связывать из раствора одновременно изотопы цезия и стронция. Исходным сырьем для сорбента стали ценосферы, полученные из угольной золы. Исследователи определили оптимальный для осаждения токсинов состав композитных сорбентов, а также условия, при которых сорбент вместе с токсичными соединениями можно перевести в минералоподобную форму.

Это часть комплексной работы красноярских химиков по разработке технологий обращения с радиоактивными отходами с использованием микросферических компонентов зольных отходов тепловой энергетики.