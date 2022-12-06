Скорость таяния арктического льда за 20 лет выросла более чем вдвое

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6 декабря 2022, 20:28 Татьяна САВКИНА Источник: Институт географии РАН

Фото: Арктика, https://unsplash.com/photos/N46IkbWUvMU

Российские ученые впервые оценили потерю массы ледников в Арктике в результате таяния льда в море и откола айсбергов.

Изменение общеарктической площади морских льдов в последние 20 лет происходит вдвое быстрее, чем за период 1979-1999 годы. К такому выводу пришли климатологи Института географии РАН.

Регион Российской Арктики лидирует по темпам фронтальной абляции — потерь льда в результате откола айсбергов, подводного и надводного таяния ледников, которые оканчиваются в море. В Северном полушарии среди всех горных ледников и ледниковых куполов таковых по площади примерно одна треть.

Ученые выделили два разных периода – 1979-1999гг и 2000-2019 годы. При региональном анализе структуры этих изменений выявлено, что в Баренцевом море в холодный период площадь морского льда стала сокращаться в период 2000-2019 годы быстрее в более чем два раза по сравнению с 1979-1999 годами.

Сотрудники отдела гляциологии ИГ РАН использовали обширный набор спутниковых, полевых и смоделированных данных для количественной оценки фронтальной абляции 1496 ледников в Северном полушарии за пределами Гренландского ледникового покрова.

Российская Арктика содержит 22 процента площади ледников, заканчивающихся в море, но на нее приходится около 38 процентов общей фронтальной абляции (таяния ледников), то есть, больше, чем на любой другой регион, причем большая часть абляции пришлась на Землю Франца-Иосифа.

Ускоренное таяние арктического морского льда в начале XXI века может быть связано с увеличением антропогенного парникового воздействия, а также может отражать переход к новому динамическому состоянию с увеличением переноса тепла из океана и атмосферы в Арктику.