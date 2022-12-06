Российские учёные разработали новый способ очистки титанового сырья

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6 декабря 2022, 19:29 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Россия владеет 15% мирового запаса металлического титана. Но сырье имеет низкое качество и высокое содержание диоксида кремния. Для очистки используются импортные материалы, а сама процедура сложная и энергозатратная.

Ученые Томского политехнического университета создали технологию очистки титанового сырья от примесей. Новый метод обеспечит российскую промышленность собственным титаном без использования импортных очистителей.

Специалисты ТПУ придумали собственную технологию очистки. Использование водного раствора гидродифторида аммония позволяет удалить диоксид кремния и получить титаносодержащий концентрат, пригодный для промышленных целей. Выщелачивание диоксида кремния происходит в водных растворах при температуре ниже 100 °С и атмосферном давлении, что позволяет проводить его на типовом промышленном оборудовании. Этим методом можно удалять диоксид кремния и из других типов минерального сырья

Новый метод позволяет получать из малопригодного сырья востребованную продукцию после относительно простой и безопасной переработки. Полученный концентрат может быть использован для получения металлического титана и сплавов на его основе, а также сварочных электродов.

Сейчас ученые разрабатывают образец промышленной установки.