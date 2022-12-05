В России появится новый карбоновый агрополигон «Покровский»

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5 декабря 2022, 22:56 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Он предназначен для мониторинга потоков парниковых газов.

Над его созданием работают ученые Высшей школы экономики совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Федеральным научным центром «Всероссийский институт кормов им. Р.В. Вильямса».

Проект реализуется в рамках инициативы Министерства науки и высшего образования РФ по созданию в регионах России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Они осуществляют мониторинг лесных, морских и сельскохозяйственные территорий. Всего сегодня действуют 15 карбоновых полигонов.

Для полигона сотрудники отберут растения, которые наиболее эффективно поглощают углекислый газ, создадут модели цифрового дистанционного мониторинга биомассы и разработают концепцию отрасли карбонового земледелия и организационно-правовую модель карбоновой фермы.

Карбоновое земледелие позволяет не только снизить углеродный след и защитить российское сельское хозяйство, но и заработать: на кооперации с энергетикой и другими отраслями внутри страны, а также на продаже углеродных единиц на глобальных карбоновых биржах.

Основные технологии полигона планируют разместить в Кировской и Калужской областях. В Московской области будет расположен участок для сбора данных и их анализа с помощью инструментов машинного обучения и big data.