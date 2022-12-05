Искусственный интеллект оценит качество сварки

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5 декабря 2022, 22:09 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

В ЮФУ разработали «умные» устройства для комплексной оценки качества сварных соединений на основе уникальной интеллектуальной технологии. Созданный прототип программно-аппаратного комплекса уже успел продемонстрировать высокий уровень производительности, точность и достоверность получаемых результатов.

Коллектив ученых Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Южного федерального университета провел цикл исследований, посвященных решению актуальных задач автоматизации и интеллектуализации отдельных рутинных работ на производстве, выполняемых сегодня человеком.

В работе исследователи сосредоточились на решении проблем неразрушающего контроля дефектов сварных соединений – это способ выявить дефекты металла без физического вмешательства и нарушения целостности изделия, а также получить данные о структуре материала и его физико-химических свойствах. Такие технологии позволяют сократить затраты времени и ресурсов, а также повысить качество проводимых работ.

По словам ученых, первые испытания прототипа показали высокий уровень достоверности и устойчивости, который соответствует, а в некоторых случаях даже превосходит экспертный. При этом для работы требуется лишь номинальное участие оператора. Разработка также получила хорошие отзывы от сотрудников строительной организации, которая помогала проводить испытания.

Если рассматривать полученные результаты с позиции конечного рыночного продукта или услуги, то можно говорить о недорогом, экономичном инструменте, не требующем особой подготовки оператора или особых условий эксплуатации.