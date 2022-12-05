Новая светящаяся молекула поможет диагностировать и лечить рак

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5 декабря 2022, 19:35 Татьяна САВКИНА

globallookpress.com

Одна из ведущих причин смерти в мире – раковые заболевания. Рак – собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Одной из характерных особенностей рака является быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать. Большую роль в развитии опухоли играет то, что раковые, то есть неправильно работающие и бесконтрольно делящиеся клетки «уходят» от атак со стороны иммунной системы. Так происходит потому, что новообразования создают вокруг себя специальную защиту.

Казанские ученые синтезировали сложные молекулы, которые можно использовать как для лечения рака, так и для контроля за процессом адресной доставки в организм, что значительно улучшит результаты терапии. Большую роль в развитии опухоли играет то, что раковые, то есть неправильно работающие и бесконтрольно делящиеся клетки «уходят» от атак со стороны иммунной системы. Так происходит потому, что новообразования создают вокруг себя специальную защиту.

Исследователи Казанского федерального университета синтезировали тиакаликсарен — циклическую структуру, состоящую из четырех фрагментов, объединенных в одну большую молекулу.

Противоопухолевые препараты на его основе уже были получены в США. Предложенный метод позволит синтезировать более доступные и дешевые аналоги в России.

«В фундаменте нашей работы заложена идея объединить лекарственный препарат и флуоресцентный маркер в одной молекуле для создания полифункционального средства. Оно способно обеспечить как терапию злокачественных новообразований, так и мониторинг биораспределения лекарства в организме», — пояснил Алан Ахмедов, кандидат химических наук, младший научный сотрудник лаборатории исследования органических соединений КФУ.

Чтобы доказать эффективность полученных соединений, ученые провели эксперименты на искусственно выращенных культурах рака легких, а также двенадцатиперстной кишки, так как именно эти типы опухолей активно вырабатывают галектин, против которого и направлено действие молекул-макроциклов. Выяснилось, что вещества успешно подавляли рост опухоли в обоих случаях. Ученые планируют провести дополнительные доклинические и клинические эксперименты.