Почти 100 млн человек приняли участие в мероприятиях первого года Десятилетия науки и технологий

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5 декабря 2022, 12:47 Татьяна САВКИНА Источник: Минобрнауки России

На завершившемся в Сочи II Конгрессе молодых ученых состоялось итоговое заседание Координационного комитета Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России в 2022–2031 годах.

Десятилетие науки и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

По мнению Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, первый год Десятилетия был продуктивным. «Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе — высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников — более 80 % — доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83 % студентов планируют строить карьеру в научной сфере — это отличный результат первого года Десятилетия» — отметил Дмитрий Чернышенко.