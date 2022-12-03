Художник-робот совершенствует свои навыки

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3 декабря 2022, 21:06 Татьяна САВКИНА

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» научили робота-художника писать картины цветными красками.

Несколько лет назад у исследователей появилась идея создать робота-художника. Цель проекта – научить машину рисовать таким образом, чтобы при помощи красок и кисти передать черты стиля, присущие какому-либо художнику или художественному течению.

Через несколько лет разработчики собрали первый прототип подобной машины. Робот-художник успешно выполнил несколько работ в технике «гризайль» (монохромная живопись), в том числе портрет первого выборного ректора ЛЭТИ, изобретателя радио, профессора Александра Степановича Попова. В сентябре 2019 года робот-художник получил золотую медаль как лучший проект на конкурсе разработок в рамках 75-й Международной технической ярмарки в Пловдиве.

В этом году разработаны алгоритмы, с помощью которых робот-живописец, кроме черной и белой красок, смешивает и другие цвета, чтобы для создания картин была доступна вся цветовая палитра.

Разработка алгоритмов для получения различных цветов была сложной задачей, так как закономерности, описывающие смешение художественных красок, еще не были исследованы. Учитывая принципы работы с палитрой, которые применяют настоящие художники, ученые решили смешивать не более четырех чистых красок одновременно. Это позволяет получать яркие и насыщенные оттенки, и заодно упрощает задачу с математической точки зрения.

В перспективе робот может стать механическим помощником профессионального художника, машиной для высокоточной реставрации картин и создания репродукций. Разработка имеет потенциал как инструмент для тестирования новых алгоритмов машинного обучения в сфере творчества.