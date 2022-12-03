Новый туристический маршрут в Сочи – «Путешествие в науку»

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3 декабря 2022, 18:36 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

фото: пресс-служба администрации г. Сочи

В России растет спрос на «путешествия со смыслом» - все больше туристов выбирают маршруты, в которых можно погрузиться в специфику различных отраслей, познакомиться не только с культурно-историческими ценностями регионов, но также исследовать иные направления, открыть для себя новые возможности и перспективы.

В Сочи запустили официальный научно-популярный туристический маршрут. В него вошли НИИ цветоводства и субтропических культур, уникальный сад-музей «Дерево дружбы», вольерный комплекс «Лаура» Кавказского биосферного заповедника. В дальнейшем этот маршрут может быть расширен и включать объекты, которые имеют бесценный научный опыт по сохранению биоразнообразия Сочи - горноклиматические курорты, объекты Сочинского национального парка, местного отделения Русского географического общества.

Маршрут «Путешествие в науку: Сочи» организован в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России. Инициатива предполагает создание уникальных и увлекательных комплексных туров по России для аудитории всех возрастов. Каждый маршрут призван стать настоящим приключением: туристы будут посещать уникальные научные объекты, многие из которых ранее были закрыты для широкой публики. В 2022 году для посещения доступны около 50 научно-исследовательских и образовательных объектов в 10 субъектах России. К 2025 году планируется существенно увеличить перечень направлений – будет доступно до 200 объектов в 40 регионах нашей страны. Это создаст новые точки притяжения в отечественном туризме, повысит туристический потенциал регионов, в которых расположены ключевые научные объекты.

Уже сегодня научно-популярный маршрут «Путешествие в науку: Сочи» доступен для широкой аудитории. Его полная программа рассчитана на три дня, а первых посетителей ждут на новогодние праздники.