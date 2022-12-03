Россия находится на девятом месте в мире по уровню научного развития

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3 декабря 2022, 17:11 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Это сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям вице-премьер Дмитрий Чернышенко в третий день работы II Конгресса молодых ученых.

«Россия должна занимать определенную позицию по уровню развития науки к 2030 г. Это должно быть 7-е место. Сейчас Россия по всем международным параметрам, которые используют независимые оценщики и исследователи, уверено входит в десятку, а именно — находится на девятом месте. По объему вложений, количеству ученых, доле научных исследований в ВВП и прочим параметрам», — сообщил Дмитрий Чернышенко.