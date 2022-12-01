Треть россиян с высшим образованием работают не по специальности, на которую учились

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1 декабря 2022, 12:57

Экономисты из Лаборатории исследований рынка труда и Института институциональных исследований НИУ ВШЭ проанализировали результаты опроса 10 тыс. выпускников университетов, который проводился Росстатом в 2016 г. Они изучили данные об образовании и работе, социодемографические характеристики респондентов.

Ученые выделяют «вертикальное» несоответствие образования и должности, когда человек выполняет работу, требующую меньшей квалификации, и «горизонтальное», когда человек работает в другой области.

Согласно результатам, 54% опрошенных работают по специальности, 26% сообщили о несоответствии занимаемой должности и полученной профессии. 20% ответивших имеют одновременно и горизонтальное, и вертикальное несоответствие. Так же оказалось, что чем ближе направление подготовки и работы, тем выше доход сотрудников.

Ниже всего вероятность горизонтального несоответствия у тех, кто изучал медицину, естественные, точные науки, IT и педагогику. Самые высокие шансы работать не по специальности — у тех, кто получил образование в сфере услуг и сельского хозяйства.

Это связано с тем, что респонденты со специфическими навыками, востребованными только в одной области, сильнее привязаны к своей специальности. Люди с общими навыками легче меняют сферу деятельности. Склонны менять работу и те люди, которые получили образование в низкооплачиваемой сфере.

Исследователи отдельно отмечают, что женщины чаще работают по специальности, чем мужчины.