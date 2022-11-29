Разработан коллайдер для производства биотоплива из опилок

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29 ноября 2022, 22:41 Татьяна САВКИНА Источник: Минобрнауки России

Фото: пресс-служба СПбГУПТД

Возобновляемые источники энергии играют все большую роль как экологически устойчивые. Горючее из древесины занимает особое место — его использование практически не оказывает негативного влияния на окружающую среду. К тому же в деревообрабатывающей промышленности образуются огромные объемы невостребованных отходов: опилки, щепки, стружки.

Научная команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработала коллайдер, который перерабатывает опилки в твердое топливо в виде брикетов. Производство позволяет решать вопрос с утилизацией отходов в лесной промышленности и снижает уровень углекислого газа в атмосфере.

Как правило, древесные остатки сжигаются или складируются в отвалах. В последнее время в мире стали широко применять опилки для изготовления твердого биотоплива второго поколения — топливных гранул и брикетов. Для экопроизводства необходимо оборудование с высокой энергоемкостью, поэтому одна из актуальных задач для российского лесопромышленного комплекса — создание и реализация инновационной технологии глубокой переработки древесных отходов.

Ученые из СПбГУПТД разработали коллайдер, который измельчает древесину до порошкообразного состояния. Далее полученное сырье попадает в экструдер — машину для непрерывной переработки.

Формовка в виде брикетов имеет высокую плотность и обеспечивает низкое содержание влаги, что позволяет им выделять в несколько раз больше тепла, чем аналогу —топливным гранулам. Такое биотопливо можно адаптировать к двигателям разных конструкций, для отопления котельных и на производствах.

По словам профессора, массовое производство биотоплива и применение его в коммунальном хозяйстве позволит перевести лесной сектор на углеродную нейтральность и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Тестирование коллайдера проходило на деревообрабатывающем заводе в поселке Качуг Иркутской области. Сейчас по технологии ученых брикеты уже производит Шелеховский завод и еще ряд предприятий России. Часть брикетов остается на заводе для отопления цехов, а часть отправляется на экспорт.