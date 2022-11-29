Новая упаковка для продуктов контролирует их свежесть и сама пригодна в пищу

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29 ноября 2022, 22:06 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

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В последнее время значительно вырос спрос потребителей на минимально обработанные продукты питания, что приводит к разработке новых технологий в качестве альтернативы термической и химической обработке. Самым перспективным направлением признано использование специальных активных упаковочных материалов, которые защищают продукты от негативных факторов внешней среды, и снижают скорость микробиологической порчи, а также определяют ее на ранних сроках хранения. Одними из таких упаковочных материалов могут служить натуральные съедобные пищевые пленки на основе биополимеров.

Ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета создали пищевую SMART-упаковку, позволяющую контролировать качество рыбных и мясных продуктов в режиме реального времени. Кроме того, эту разработку можно использовать в качестве съедобной упаковки, которая не только защищает поверхность изделий от воздействия вредных факторов, но и увеличивает сроки годности продуктов.

Смарт-упаковка представляет собой пленку ярко-красного цвета толщиной 0,2 мм. Она содержит в своем составе полисахариды и антоцианы, выступающие в качестве индикатора изменения активной кислотности среды. Специалисты провели тест-анализ на рыбном сырье различной степени свежести. Быстрое изменение цвета пленки с красного на синий свидетельствовало о порче рыбного сырья. Цвет пленки с завернутым в нее свежим рыбным сырьем оставался неизменным.

Кроме того, упаковка на основе полисахаридов с добавлением антоцианов может употребляться в пищу вместе с продуктом, так как компоненты пленки безвредны для организма человека и содержат биологически активные соединения. Так же пищевая Смарт-упаковка может заменить современные упаковочные материалы, которые в большинстве своем трудноразлагаемы.