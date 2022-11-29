В США родились близнецы, появившиеся на свет из эмбрионов, замороженных 30 лет назад

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29 ноября 2022, 13:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

Мировая общественность узнала о новом рекорде. Речь идёт о близнецах, появившихся на свет из эмбрионов, замороженных ещё 30 лет назад. Изначально их создавали под анонимную американскую пару, которая не воспользовалась ими по неизвестным причинам.

В 2007 году эмбрионы были переданы национальному центру донорства эмбрионов в штате Теннеси. Там они хранились в жидком азоте при температуре -196 градусов по Цельсию.

В нынешнем году пара из Орегона решилась на процедуру ЭКО, узнав о возможности использовать донорские эмбрионы. Как пояснила Рэйчел Риджуэй, они совсем не стремились получить эмбрионы, замороженные на долгий срок, а просто пожалели тех, кто «ждал дольше всех». Изначально, при этом, было пять эмбрионов, но сохранить свою жизнеспособность спустя 30 лет смогли лишь три, а успешно развиться – только два.

У новоиспечённых родителей уже есть четверо своих детей возрастом от 2 до 8 лет. Но родившиеся недавно близнецы Лидия и Тимати - в некотором роде старше их всех.