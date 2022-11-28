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С помощью смартфона возможно будет выявить инсульт

, 22:44 Источник: Портал «Научная Россия»

С помощью смартфона возможно будет выявить инсульт

Ученые из Пермского Политеха разработали программное обеспечение, которое сможет анализировать состояние лица человека. На основе фотографий и индивидуальных данных программа отследит изменения контура лица и формы отдельных его частей, а также рельефа кожи.

Для анализа человеку необходимо сделать снимки лица на камеру смартфона. Далее программное обеспечение с помощью технологии фотограмметрии строит 3D-модель лица в виртуальной среде и определяет реперные точки на поверхности. На основании разработанных математических алгоритмов оно рассчитывает параметры лица: конституцию, гармоничность, симметричность, выраженность изменений кожи. По результатам оценки человек получает клиническое заключение. Его можно использовать в неврологии для выявления асимметрии лица при остром нарушении мозгового кровообращения.  Это позволит сотрудникам скорой медицинской помощи проводить диагностику на начальном этапе, в условиях дефицита времени.

Программа также будет актуальна в косметологии для диагностики возрастных и гравитационных изменений, а также в ортопедической стоматологии для определения эстетических нарушений прикуса

Ученые уже получили свидетельство о государственной регистрации программы. В отличие от аналогов, разработка ученых предназначена для массового потребителя. Для этого нужно установить приложение на смартфон.  Сейчас прототип ПО проходит тестирование в реальных условиях.

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