Найден экологичный способ производства основы для лекарств, красителей и удобрений

Аргументы Недели → Наука 13+

28 ноября 2022, 22:50 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Фото: Anna Tis; www.pexels.com/ru-ru/photo/6428361/

Российские ученые предложили новый метод синтеза производных аммиака, в ходе которого не выделяются вредные вещества и не требуются дорогие катализаторы. Так как амины входят в состав многих лекарств, красителей и пестицидов, это открытие поможет уменьшить их стоимость.



Синтез аминов (производных аммиака) — одна из базовых реакций в современной химии. Эти соединения находят применение во всех крупных отраслях химической промышленности: в производстве удобрений, лекарств, лакокрасочных материалов. Сейчас синтез проводят различными способами, однако ни один из них не идеален – либо выделяются токсичные отходы, либо производство требует значительных затрат.



Команда ученых из Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН провела серию экспериментов и показала, что гипофосфит натрия является эффективным восстановителем в реакции синтеза широкого круга аминов различной природы. Он нетоксичен, дешев и доступен в больших количествах - гипофосфиты изготавливаются из желтого фосфорного шлама, который, в свою очередь, получается как побочный продукт при синтезе фосфорной кислоты, и именно поэтому у гипофосфитов низкая стоимость. Таким образом, новый метод способствует эффективной переработке отходов химического производства.



Предложенный подход к синтезу аминов экологичный, дешевый, и при этом эффективный. Гипофосфит натрия в результате превращается в фосфаты, которые используются в качестве удобрений. «Реакцию можно проводить чуть ли не в бетономешалке, и стоит процесс копейки. А так как амины входят в состав большого количества лекарственных препаратов, с использованием нашего метода можно будет снизить себестоимость их производства» - рассказал Олег Афанасьев, один из участников проекта, научный сотрудник ИНЭОС РАН.