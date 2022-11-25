Объявлены лауреаты VIII Всероссийской премии «За верность науке»

Аргументы Недели → Наука 13+

25 ноября 2022, 10:52 Татьяна САВКИНА

Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Ее организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова.

В этом году на премию было подано рекордное количество заявок - более 1000 из 75 регионов России. На торжественной церемонии награждения лауреатов VIII Всероссийской премии «За верность науке» назвали имена самых талантливых популяризаторов науки и лучшие научные медиапроекты России.

Среди победителей:

- в номинации «Наука — это модно» - кандидат физико-математических наук Сергей Мерц, сотрудник Объединенного института ядерных исследований. Он работает над мегасайенс-проектом NICA и активно участвует в научно-просветительских мероприятиях.

- лучшим проектом в номинации «Защита исторической правды» названа книга «Суд народов» Александра Звягинцева. Книга посвящена Международному военному трибуналу в Нюрнберге. Суд над нацистскими преступниками стал первым в истории опытом осуждения злодеяний государственного масштаба. Исследование основано на редких архивных документах, малодоступных источниках, воспоминаниях современников и непосредственных участников тех событий. Часть материалов опубликована впервые.

- в номинации «Биогенетическое просвещение» победу одержала выставка «Жизнь с вирусами», организаторами которой стали Политехнический музей и Национальная иммунобиологическая компания. Выставка рассказывает о вирусах и эпидемиях, распространявшихся в разные периоды существования человечества, и используемых методах борьбы с ними, до начала эпохи вакцинации и в современное время.

- лучшим проектом в номинации «Наука как искусство» стала выставка фотографий «Наука — это красиво», проведенная НИЦ «Курчатовский институт». Проект – это необычный взгляд на научный эксперимент. Фотографии сделаны сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт» в научных лабораториях с помощью уникальных научных установок.

- премию за «За верность науке» в номинации «Научный фотограф года» получил Игорь Василевич за серию фотографий российских научных исследований в Арктике. Сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, полярник Игорь Василевич сделал серию снимков во время экспедиции на архипелаг Шпицберген.

- победителем в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» стал журнал для молодежи Московского политехнического университета «Большая Железяка».

- в номинации «Экологическое просвещение» победил проект «Окружающий мир» Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Победители VIII Всероссийской премии «За верность науке» получили денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани.