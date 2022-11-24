Технологии 3D–реконструкции помогают сохранению культурного наследия

По данным ЮНЕСКО, сегодня в мире насчитывается 1154 объекта культурного наследия, 52 из них находятся под угрозой. Используя технологии 3D-реконструкции, возможно сохранить памятники культурного наследия для будущих поколений, дать возможность людям, которые не могут посетить их самостоятельно, познакомиться с цифровыми копиями, а так же внедрить новые образовательные практики.
Объединенная команда Института искусственного интеллекта AIRI, Сколтеха и Государственного исторического музея объявила о старте проекта по созданию 3D цифровых копий наиболее интересных объектов в Храме Василия Блаженного на Красной площади.
Храм Покровского собора, более известный как Храм Василия Блаженного, построен в 1555-1561 годах и в 1990 году включен в список памятников ЮНЕСКО. Собор регулярно реставрируется, в результате чего во внешний вид храма вносятся определённые изменения, например, в 1920-1930-е гг. в стремлении к приданию первоначального облика собора безвозвратно были утрачены многие архитектурные и живописные детали.
Совмещение стандартных технологий с алгоритмами на основе искусственного интеллекта позволяет решить комплекс таких технических проблем, как недостаточное освещение, сложные архитектурные формы и чрезмерное количество небольших деталей. Фотографии объектов и полученные с помощью сканеров облака точек обрабатываются специально разработанными алгоритмами, чтобы получить точную и реалистичную 3D-модель.
Начатая 3D-реконструкция позволит не только зафиксировать облик интерьеров на сегодняшний день, но и стать основой для разработки виртуальной экскурсии и различных музейных проектов - игр, квестов, занятий.
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