Учёные Крымского федерального университета исследуют оливковое масло собственного производства

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24 ноября 2022, 18:54 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Фото: Mollo/Fotogramma/Ropi/Globallook

Это необходимо для определения новых перспективных сортов оливы.



Перед учеными стоит задача вывести на промышленное производство саженцы субтропических культур. Для того, чтобы установить народно-хозяйственное значение новых сортов, нужно определить потребительские свойства продукции, которая получается в результате переработки плодов.



Характеристики оливкового масла учёные изучают методом газовой хроматографии, а так же на дегустации.



Сейчас на экспериментальном поле КФУ произрастает порядка 500 деревьев 12 гибридных форм сортов «Кореджоло» и «Никитская крупноплодная» – из каждой получают масло для исследования.



Проект реализуется уже второй год. По итогам будут выделены два наиболее перспективных сорта. Главные показатели качества сорта - урожайность дерева и содержание масла в его плодах. После каждого урожая эксперты анализируют масла, фиксируют, какая форма дала лучший результат.



Все исследование занимает четыре года. В 2024 году будут выделены формы, из которых удалось произвести наиболее качественный продукт. Они смогут претендовать на звание новых сортов оливы.