Это необходимо для определения новых перспективных сортов оливы.
Перед учеными стоит задача вывести на промышленное производство саженцы субтропических культур. Для того, чтобы установить народно-хозяйственное значение новых сортов, нужно определить потребительские свойства продукции, которая получается в результате переработки плодов.
Характеристики оливкового масла учёные изучают методом газовой хроматографии, а так же на дегустации.
Сейчас на экспериментальном поле КФУ произрастает порядка 500 деревьев 12 гибридных форм сортов «Кореджоло» и «Никитская крупноплодная» – из каждой получают масло для исследования.
Проект реализуется уже второй год. По итогам будут выделены два наиболее перспективных сорта. Главные показатели качества сорта - урожайность дерева и содержание масла в его плодах. После каждого урожая эксперты анализируют масла, фиксируют, какая форма дала лучший результат.
Все исследование занимает четыре года. В 2024 году будут выделены формы, из которых удалось произвести наиболее качественный продукт. Они смогут претендовать на звание новых сортов оливы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат Шхагошев заявил, что резолюция ЕП о России принята для отвлечения внимания от расследования диверсии на «Северных потоках»
Экс-депутат Рады Кива: Зеленский попросил у США срочно предоставить ВСУ химическое оружие для использования в Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Аркадий Хоралов о русском Мелитополе, Пугачёвой, Басте и ворах-банкирах
- 18:54 Учёные Крымского федерального университета исследуют оливковое масло собственного производства
- 22.11 13:31 Ученые МГУ займутся ликвидацией объектов накопленного экологического вреда
- 21.11 21:45 Российская империя глазами современников
- 21.11 19:53 Новые возможности телемедицины
- Telegram | (Подписаться) Минобороны РФ заявило, что 23 ноября ни одного удара по целям в черте Киева российские войска не наносили