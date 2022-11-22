Ученые МГУ займутся ликвидацией объектов накопленного экологического вреда

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22 ноября 2022, 13:31 Татьяна САВКИНА Источник: портал «Научная Россия»

Сегодня в России в специализированном федеральном реестре зарегистрировано более трёхсот объектов накопленного экологического вреда. Это и выработавшие свой ресурс ядерные энергоблоки, отходы атомной и нефтяной отрасли, объекты накопления твёрдых коммунальных отходов, и отходов I и II класса.

Уменьшить экологический ущерб окружающей среде, а также предотвратить повторные загрязнения – ключевое направление работы ФГУП «Федеральный экологический оператор». Каждый из объектов накопленного экологического вреда по-своему уникален, и это означает, что стандартных подходов к его утилизации или рекультивации не существует. К решению задач подключились ученые химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между ФГУП «Федеральный экологический оператор» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Согласно ему, совместные усилия будут направлены на разработку и внедрение инновационных технологий, подготовку высококвалифицированных кадров в области обращения с промышленными отходами.