Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Наука 13+

Ученые МГУ займутся ликвидацией объектов накопленного экологического вреда

, 13:31 Источник: портал «Научная Россия»

Ученые МГУ займутся ликвидацией объектов накопленного экологического вреда

Сегодня в России в специализированном федеральном реестре зарегистрировано более трёхсот объектов накопленного экологического вреда. Это и выработавшие свой ресурс ядерные энергоблоки, отходы атомной и нефтяной отрасли, объекты накопления твёрдых коммунальных отходов, и отходов I и II класса.

Уменьшить экологический ущерб окружающей среде, а также предотвратить повторные загрязнения – ключевое направление работы ФГУП «Федеральный экологический оператор». Каждый из объектов накопленного экологического вреда по-своему уникален, и это означает, что стандартных подходов к его утилизации или рекультивации не существует. К решению задач подключились ученые химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между ФГУП «Федеральный экологический оператор» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Согласно ему, совместные усилия будут направлены на разработку и внедрение инновационных технологий, подготовку высококвалифицированных кадров в области обращения с промышленными отходами.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

В мире

Политика

Политика

Общество