Российская империя глазами современников

Аргументы Недели → Наука 13+

21 ноября 2022, 21:45 Татьяна САВКИНА

Медийный образ территорий и государств – важное исследовательское направление в современной науке. Образ, создаваемый в медиа, это влиятельный инструмент, который помогает создавать территориальный имидж, брендинг, выражаясь современным языком. В последнее время территориальный брендинг в России активно развивается - качественный бренд является серьезным ресурсом социально-экономического развития региона. Но формирование позитивного имиджа страны и общества происходило и раньше.

Учёные Сибирского федерального университета проанализировали публикации журнала «Природа и люди» – еженедельного периодического издания, выходившего в России с 1889 по 1918 годы, чтобы определить целостный медийный образ Российской империи в начале XX века. «Природа и люди» был в широком смысле научно-просветительским журналом.

О многих частях нашей страны и народах, их населяющих, большинству граждан Российской империи было известно исключительно из периодических и энциклопедических изданий. Современная наука признает статус печатных периодических изданий как важных исторических источников. Учёные структурировали материалы выпусков журнала по нескольким темам - материалы из области истории и археологии, географии и этнографии, физики, астрономии, зоологии, ботаники, медицины и физиологии, психологии и зоопсихологии, искусства, техники и воздухоплавания, спорта.

Учёные пришли к выводу, что медийный образ территорий Российской империи сформирован из тем, представляющих страну через её города и природу, её народы, научную жизнь и изобретения. «Региональный силуэт» этого образа создаётся локальными историями о древних городах и описанием природы заповедных мест. Россия этническая представлена образом славянских народов, в котором учтено разнообразие этнического состава, акцентированы крепкие культурные связи, а также разные аспекты формирования современного населения.

Также Российская империя презентуется как территория научно-технических достижений — страна предстаёт передовой в научных исследованиях и открытиях, приводятся примеры использования жителями технических изобретений (аэросани, кинематограф, телеобъектив).

По мнению экспертов, в целом материалы создавали позитивный имидж страны и общества, опирающийся на её природное, культурное и этническое многообразие и активное технологическое развитие.