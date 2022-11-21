Новые возможности телемедицины

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21 ноября 2022, 19:53 Татьяна САВКИНА Источник: РФФИ

Фото: globallookpress.com

Тюменские физики предложили, как снизить проявление хронических болезней сердца при помощи домашнего телемониторинга.

На заболевания сердечно-сосудистой системы приходится 38 процентов смертей наиболее продуктивной возрастной группы (25-54 года).

В России приняты нормативно-правовые документы, разрешающие использование телемедицинских технологий для оценки состояния здоровья человека. Телемедицина дополняет диспансерное наблюдение за больными с выявленными заболеваниями и высоким сердечно-сосудистым риском. В практику внедряются телемедицинские технологии ранней диагностики, оценки риска, уточнения необходимости дополнительного обследования. Учёные из ТюмГУ предлагают новый уровень принятия врачебных решений, и организации консультативной поддержки пациента с помощью домашнего телемониторинга.

Разработчики задались целью создать методы и технологии сбора, хранения, безопасной передачи и анализа данных пациентов для их оперативной интерпретации, диагностики пограничных состояний, направленных на снижение сердечно-сосудистой заболеваемости.

В опытной эксплуатации системы ЭКГ-мониторинга приняли участие семь городских поликлиник Тюмени и девять районных больниц на юге Тюменской области. Всего обследовано 197 больных, выполнено 337 записей ЭКГ.

Учёные подтвердили, что на основании полученных результатов домашнего исследования ЭКГ возможен мониторинг нежелательных явлений, дистанционная корректировка выполнения врачебных назначений, а также проведение профилактических осмотров без необходимости выезда высококвалифицированных специалистов.

Учёные рекомендуют шире внедрять в практику ЭКГ-мониторинг на дому. Использование этих систем способствует формированию нового уровня принятия врачебных решений и организации консультативной поддержки населения.