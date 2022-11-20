Новое физическое явление позволит создавать оптические устройства

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20 ноября 2022, 22:40 Татьяна САВКИНА Источник: портал «Научная Россия»

Российские ученые открыли новое физическое явление, с помощью которого можно управлять свойствами алмазов.

Алмаз — это одна из форм углерода, самый твердый материал на планете. Эти камни ценятся не только в ювелирном деле, но еще используются в науке и технике. Кристаллы алмаза используются в качестве основных компонент квантовых компьютеров, как покрытие для экранов смартфонов, а еще в различных датчиках, например, температуры и газов.

Сейчас на алмазы наносят узоры при помощи лазера с погрешностью до нескольких нанометров, что соответствует требованиям микроэлектроники.

Ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН выяснили, как влияет поляризация лазерного пучка на испарение материала с поверхности кристалла алмаза. Поляризацию излучения меняли — его пропускали через специальную пластинку, при повороте которой изменялась плоскость колебания волн. Оказалось, что пороговая энергия изменялась в зависимости от поляризации лазера. Поворачивая пластинку, через которую проходит луч, они изменяли плоскость колебания света, то есть его поляризацию, и наносили на кристаллы углубления разного размера.

Это новое физическое явление, имеющее значение для фотохимии, физики поверхности и материаловедения, также это простой метод нано- и микроразмерной обработки алмаза. Подход ускорит разработку алмазных устройств, таких как высокоскоростная электроника и хранилища данных с высокой плотностью.