Разработан новый тип защитного покрытия для аккумуляторов

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19 ноября 2022, 22:30 Татьяна САВКИНА

Инновационная разработка позволит снизить риски самовозгораний электроники, а также травм и аварий в быту и на производствах.

Российские ученые разработали новый тип защитного слоя для литий-ионных батарей, который снижает тепловыделение при аварийном режиме работы, и тем самым препятствует взрыву аккумулятора.

Литий-ионные батареи широко используются - от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Но их безопасность нередко вызывает вопросы: в них сочетаются активные окислители, восстановители и органические электролиты. Такое соседство может приводить к возгоранию и взрыву, а это, в свою очередь, — к травмам различной степени тяжести. Как правило, возгорания происходят из-за теплового разгона батареи — резкого повышения температуры аккумулятора в аварийных режимах работы.

Группа ученых из Института химии Санкт-Петербургского государственного университета синтезировала полимер, который чувствителен к температуре и напряжению. Разработка таких материалов может значительно улучшить защиту от короткого замыкания для элементов с высоковольтными материалами, например, в электромобилях.

Новые полимеры заинтересовали одного из крупных производителей аккумуляторов, и вскоре можно рассчитывать на внедрение технологии в реальное производство.