Цифровизация грозит потерей работы 11% россиян

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19 ноября 2022, 17:57 Татьяна САВКИНА

Уязвимыми перед автоматизацией окажутся специалисты средней квалификации с рутинными задачами.

В Центре трудовых исследований факультета экономических наук ВШЭ рассчитали риски автоматизации российского рынка труда. Авторы сопоставили список Общероссийского классификатора занятий из 427 профессий с данными Обследования рабочей силы Росстата и индексом рутинности. Индекс зависит от того, сколько решаемых сотрудником задач конкретной профессии относятся к группам рутинных и нерутинных.

Профессии, целиком или в большой степени сводящиеся к набору рутинных операций, сталкиваются с риском исчезновения.

По данным исследователей, если доля рутинной работы превышает 70% от общей занятости, то вероятность автоматизации профессии высока. Такая опасность существует для 71 профессии, на которые приходится около 11% всех занятых. Для 56% российских работников риск вытеснения машинами остается низким.

Руководители и высококвалифицированные сотрудники чаще всего выполняют аналитические и интерактивные нерутинные задачи. Работники сферы услуг и торговли равномерно делят свое время — половину на выполнение нерутинной физической работы, остальное поровну на интерактивные и рутинные когнитивные задачи. А в работе офисных сотрудников доминирует рутина, так что именно для них риск компьютеризации максимален.

В то же время ученые отмечают, что процессе работы пакет задач может меняться, на место рутинных действий будут приходить нерутинные, и наоборот. Каждая профессия представляет собой сложный набор разных задач. Они могут меняться или даже исчезать (например, в результате автоматизации), но исчезновение одной или даже нескольких задач не означает исчезновения всей профессии.