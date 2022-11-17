Ученые помогают легкоатлетам совершенствовать технику бега

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17 ноября 2022, 22:33 Татьяна САВКИНА

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали устройство, контролирующее положение рук атлетов во время бега.

Движения рук играют важную роль в развитии скорости. Они обеспечивают согласованность работы мышечных групп туловища и нижних конечностей, определяют амплитуду движений маховой и толчковой ноги. Когда спортсмен отводит локти в стороны, скорость бега снижается из-за рассогласования движений рук и ног.

Устройство крепится над головой и выглядит как дуга из полоски тонкого пластика, нижние части которого опираются на плечи спортсмена.

«Благодаря устройству для контроля техники бега, спортсмен совершает маховые движения руками в пространстве, которое ограниченно площадками. Так он не отводит локти в стороны, что позволяет оптимизировать величину угла между локтем и туловищем. Привыкая на уровне мышечной памяти не отводить локти в стороны, атлет совершенствует свою технику бега», — рассказал профессор кафедры физической культуры ПНИПУ Валерий Паначев.