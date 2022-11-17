Что объединяет изменения климата, судоходство и строительство?

Аргументы Недели → Наука 13+

17 ноября 2022, 15:46 Татьяна САВКИНА

Геннадий Григорьевич Матишов

Прогнозы этих явлений или процессов готовят на основании заключений экспертов. Ключевую роль играют ученые, изучающие разные направления геоморфологии.

Наука, которая развилась за последние примерно 130 лет, изучает историю, закономерности развития, динамику изменения рельефа, прогнозирует будущие изменения. Дисциплина непосредственно связана с географией, геологией, геодезией, почвоведением, планетологией, геоархеологией. Динамическая геоморфология очень живая наука, в каждом из направлений которой еще не сказано последнее слово.

Действительно ли нас ждет глобальное потепление? Где находилась Атлантида? Восстановится ли уровень Каспия? На эти и другие вопросы ответил академик РАН, доктор географических наук, профессор, океанолог, геоморфолог, руководитель Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Григорьевич Матишов.

В фокусе внимания геоморфологии – прогнозы климатических изменений, ведь периоды похолодания и потепления на Земле цикличны.

По мнению академика Матишова, фундаментом для климатических прогнозов должны быть базы данных, наблюдения специалистов, а не умозрительные модели, вроде теории глобального потепления. «Реальные данные свидетельствуют, что климат цикличен. В начале XXI века в Арктике было потепление, но сейчас холодает. Для этого региона характерна внутривековая периодичность климата. Есть циклы холодные, есть теплые, и примерно раз в 25–30 лет они меняются. Я убежден, что никакого глобального потепления не предвидится».

Сегодня актуальными становятся вопросы инженерной геоморфологии, условия строительства в разных геоморфологических обстановках.

Формы и комплексы рельефа способны к саморазвитию под воздействием как глубинных, так и внешних сил и процессов. Это, прежде всего, действие текучей воды, льдов, волнений у берегов морей, деятельность ветров, и так далее. И, прежде всего, деятельность человека.

Серьезную опасность представляют не только активизация оползней и карста, но и поведение горных пород, которые испытывают вовремя не просчитанную техногенную нагрузку.

Так же выводы ученых могут помочь в прогнозах воспроизводства водных биоресурсов.

«Климат цикличен, и 20–30-летние циклы засух и половодий повторяются. Сейчас время маловодья. Дон страшно обмелел, Таганрогский залив. А ведь там богатые нерестилища. Мы предложили построить канал примерно от города Сальска по руслу реки Кагальник. Это небольшая река, не больше 30 метров шириной, но она выходит прямо в Таганрогский залив. Если все получится, это позволит поднять уровень Азовского моря» - убежден академик.

Знание геоморфологии помогает и при прогнозировании результатов военных действий. С одной стороны, рельеф оказывает существенное влияние на развитие боевых операций. Но и они сами влияют на окружающий рельеф. Окопы, воронки от взрывов – все это оставляет следы, которые будут мешать в дальнейшем использованию территорий.

Например, значительная территория зоны СВО находится на возвышенности Донецкий кряж. Он тянется от Таганрога до Донецка, заканчивается ближе к Запорожью. Это фактически скалы. Это то место, где во время Великой Отечественной войны находился «Миус-фронт».

Подробнее: Академик Геннадий Матишов: о боях на Донецком кряже, ядерной войне и плотине на Азове - Аргументы Недели (argumenti.ru)