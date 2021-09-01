Опыты с клонированием и ДНК – спасение для человечества, или?

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Татьяна САВКИНА

Всеволод Ткачук

Всеволод Ткачук, академик РАН, профессор, доктор биологических наук, декан факультета фундаментальной медицины МГУ, директор Института регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ, рассказал, что изучает регенеративная медицина и чем действительно могут помочь стволовые клетки.

Практически все органы и ткани человека регенерируют. И люди об этом знали всегда - они видели, что регенерируют все животные, особенно простые. Регенерация - способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Регенерирует и человек – мы обновляемся с огромной скоростью - клетки крови обновляются за считанные недели, печень - за год. Регенерирует даже головной мозг. Но это происходит не путем деления и появления новых нейронов - вырастают новые отростки нервных клеток, которые иннервируют разные ткани. И объем регенерации у человека очень большой.

Жизнь заканчивается, когда процесс регенерации начинает затухать и органы больше не могут обновляться.

«Сейчас мы можем создавать лекарства, которые будут вызывать процессы обновления клеток в организме, чтобы мы жили дольше. Вот чем отличается регенеративная медицина. Она не создает химические вещества, которые влияют на живые клетки. Она подсматривает, как это сделала природа, потом проверяет это на клетках сначала животного, потом человека, а потом начинает искать эти вещества в организме самого человека и стимулировать их выделение или тормозить выделение веществ, которые мешают» - пояснил академик.

Недавно мир охватило повальное увлечение стволовыми клетками. Утверждалось, что найден рецепт вечной молодости и эликсир от всех болезней. Но постепенно любое упоминание о стволовых клетках исчезло.

«Стволовые клетки были открыты в России еще в прошлом веке, в 1909 году. Когда выяснилось, что они расходуются за всю жизнь, то первой простой идеей было изъять эти клетки из организма, каким-то образом нарастить и вернуть обратно. И у нас, и на Западе лет 20 назад этим активно занимались. Но это был очень опасный период. Ведь никто не проверил - а что, собственно, вырастет? Этот механический подход был слишком примитивен без нужного исследования, и он ни к чему не привел» - рассказал Всеволод Ткачук.

Сейчас научились вне организма из стволовых клеток «выращивать» органы.

«В хороших научных центрах это уже делается на практике. Выращивают морфологически простые структуры - например, из клеток человека мочевой пузырь и ему же его потом имплантируют. Выращивают зубы и целые челюсти, щитовидную железу. Я знаю пациентов, которые уже живут с такими выращенными органами. И живут уже достаточно долго, лет десять. Сейчас это делается по специальным разрешениям под специальным контролем. Такие центры есть в Казани, Санкт-Петербурге, в Томске, в Москве. Но пока это только приближается к переходу в практику, в систему здравоохранения. Любая научная находка внедряется спустя десятилетия».

Подробнее о том, почему ученый считает, что нельзя клонировать человека и появление какого биологического оружия он опасается.

Клонирование человека - дорога в пропасть - Аргументы Недели (argumenti.ru)