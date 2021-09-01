Трансгенные животные. Мода или необходимость?

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Татьяна САВКИНА

Наталья Зиновьева

В наши дни все больше людей стараются питаться правильно и уделяют повышенное внимание качеству продуктов, которые они употребляют в пищу. На волне популярности принципов здорового образа жизни стали пользоваться большим спросом и так называемые чистые органические биопродукты. Надпись на упаковке «без ГМО» стала своеобразным признаком высокого качества, безопасности и натуральности. Что на самом деле кроется под этой аббревиатурой ГМО?

Если говорить о ГМО в широком смысле, то это организмы будущего, полученные благодаря возможности человека влиять на процесс эволюции.

Генетически модифицированный организм – организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение применяется для растений, животных и микроорганизмов.

Большинство населения убеждено, что генномодифицированными являются растительные продукты, которые человек использует в пищу – пшеница, кукуруза, соя. Но все большее распространение получает производство генетически модифицированных животных.

Об этом и многом другом рассказала академик РАН, директор Федерального исследовательского центра животноводства Наталия Зиновьева.

«Федеральный исследовательский центр животноводства имени академика Л.К. Эрнста» является преемником Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, который был основан в Москве в 1929 году.

Одно из приоритетных направлений исследований – генетика. В институте еще в 80 е годы прошлого века проводились работы по созданию и исследованию трансгенных свиней, в которых должно было быть меньше жира, но больше мяса. Результаты показали, что у свиней произошли некие изменения, но не все оказалось так, как представлялось изначально.

Но те работы позволили сегодня интегрироваться в развитие биоинженерных технологий на более высоком уровне.

По мнению Наталии Зиновьевой, «главное в генном редактировании – это создание технологий будущего. Эти животные могут использоваться как доноры органов, как поставщики белков для фармацевтической промышленности или для иных пока не определённых целей. Ведь мы не знаем, с какими вызовами можем столкнуться».

Клонирование – это основная технологическая платформа для геномного редактирования. Животные, полученные таким образом, не рассматриваются для получения продуктов питания.

«Увеличения мясной и молочной продуктивности можно добиться традиционными методами селекции, клонирование – это всё-таки копирование. Этим способом мы получим большое количество идентичных копий. С точки зрения сохранения породы это скорее плохо, чем хорошо. Для сохранения пород мы работаем над другими технологиями – биотехнологиями репродукции» - поясняет академик Зиновьева.

В декабре в институте ожидают первое потомство от первой в стране клонированной телки, которой уже 2 года. А в 1985 году на свет здесь появился химерный бык. Это бык, который был получен с помощью манипуляций на уровне клеток за счёт объединения четырёх различных эмбрионов от четырёх различных пород.

Сейчас в институте живет ягнёнок по имени Кунгур. Это не просто клон домашней овцы, а клон гибрида домашней овцы романовской породы и дикого памирского барана, архара.

Подробнее: Технологии клонирования редактируют генетику животных - Аргументы Недели (argumenti.ru.)