Что может лазер, не в фантастических фильмах, а в реальной жизни

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Татьяна САВКИНА

Юрий Кульчин

Лазеры — это уже давно не фантастика, а рабочий инструмент во многих областях современной науки. Эти устройства, будучи очень функциональными, окружают современного человека в повседневной жизни.

Юрий Николаевич Кульчин - российский физик, специалист в области оптики, лазерной физики, оптической обработки информации и оптических измерений, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН, доктор физико-математических наук – одним из первых в нашей стране начал заниматься промышленным применением лазеров.

«Свойства лазерного излучения уникальны. Это превратило лазеры в незаменимый для самых различных областей науки и техники инструмент. Кроме этого, лазеры широко используются в медицине, в быту, в индустрии развлечений, в сфере транспорта» - поясняет Юрий Николаевич.

Лазер — аббревиатура из пяти латинских букв: Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. В переводе с английского это означает «усиление света под действием вынужденного излучения».

Первые открытия, объясняющие, что такое лазер, были сделаны еще на заре XX века. Еще в 1917 году Альберт Эйнштейн написал революционную работу, в которой заложил основы квантово-механического принципа действия лазера. В 1952 году академики из СССР Николай Басов и Александр Прохоров рассказали всему миру, что возможно создание микроволнового лазера, работающего на аммиаке. Эта же идея параллельно и независимо развивалась физиком из Америки Чарлзом Таунсом. Он создал и показал, как работает такой лазер, в 1954 году. Спустя десятилетие, в 1964 году, все трое удостоились за эти достижения Нобелевской премии по физике.

Один из самых широких спектров применения лазеров – в военных целях. Их активно используют в разведке, для поиска целей и связи. Приоритетное направление - при помощи лазеров изобретают и изготавливают новейшие виды оружия. Лучи химических или эксимерных лазеров наземного или орбитального базирования обладают колоссальной мощностью. Они способны без особых усилий уничтожать или выводить из строя вражеские боевые спутники и самолеты во время военных действий. Сегодня ведутся разработки и существуют примеры лазерных пистолетов, которыми планируется вооружать экипажи военных орбитальных станций. Все перечисленное - новейшие научные разработки, а не сюжет фантастического фильма.

Будущее человечества – Мировой океан, 70 процентов планеты покрыто водой. Огромное количество минеральных ресурсов находится в океане, а человечество мы не имеет к ним доступа.

Юрий Кульчин убежден, что лазер может помочь и в морских исследованиях. «Если мы хотим осваивать мировой океан, то обязательно нужно проводить геологические исследования. Мы едва можем «пощупать» то, что находится на шельфе на глубинах в несколько сотен метров. То, что находится дальше и глубже, полностью нам неподконтрольно. Мы не можем не только это взять, мы даже не знаем, что там есть».

Необходимо отметить, что геологическое строение океана – один из основных критериев для Комиссии ООН по определению границ на шельфе.

К шельфам, например, Северного Ледовитого океана примыкает суша России, США, Канады, Дании и Норвегии. Проведение внешних границ стран в этих местах считается проблематичным. Геологи всех арктических государств активно изучают данную территорию.

По словам Юрия Кульчина, «на Дальнем Востоке мы разработали комплексную программу по исследованию океана и назвали ее «Гидрокосмос». Наши исследования помогли доказать, что хребет Ломоносова начинается на российском шлейфе».

Подробнее о том, влияют ли санкции на производство оптоволоконных кабелей, в чем разница между импортозамещением и импортонезависимостью – в интервью.

Академик Юрий Кульчин: о применении лазера и спутниках Илона Маска - Аргументы Недели (argumenti.ru.)