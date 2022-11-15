Написать пьесу теперь может нейросеть

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15 ноября 2022, 21:48 Татьяна САВКИНА Источник: go.itatmisis.ru

Ранее искусственный интеллект уже создавал музыку и картины, но впервые в России написал пьесу.

Студенты университета МИСИС совместно с фестивалем «Биеннале театрального искусства» при помощи технологий Сбера создали модель нейросети «НейроСтаниславский»,

Авторы утверждают, что технология не заменяет автора, а помогает ему. Нейросеть обучена на произведениях Островского, Чехова, Горького и других классиков. По словам специалистов, алгоритм изучил десятки пьес и выделил из них 14 тысяч диалогов. Собранная база данных легла в основу «НейроСтаниславского».

В разработке использовалась трансформенная модель для понимания русского языка. В основе функционала – создание ответа на реплику и дополнение к уже существующей реплике. Благодаря специальному фильтру сгенерированный текст получается более «чистым».

Проект консультировали режиссеры и драматурги. Генератор пьесы уже начали использовать в театральной практике: режиссер Ярослав Шевалдов с помощью искусственного интеллекта написал фрагмент пьесы об основателях Художественного театра К.С. Станиславском и В.И. Немировиче-Данченко.