Сегодня стартует 68-я Российская антарктическая экспедиция

Аргументы Недели → Наука 13+

15 ноября 2022, 09:41 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института отправятся в Антарктиду из Санкт-Петербурга на борту научно-экспедиционного судна «Академик Фёдоров».

Маршрут экспедиции будет проходить через Бремерхафен и Кейптаун, а финишной точкой станет станция Прогресс. Судно должно прибыть в Антарктиду в конце декабря. Работы будут проводиться на 5 российских антарктических станциях и 5 сезонных полевых базах.

Научные работы начнутся уже во время рейса, в частности, исследования по изучению концентрации и распределения пластикового мусора с целью определения возможных источников поступления мусора и микропластика в Южный океан.

Одна из важнейших производственных задач экспедиции – возведение нового зимовочного комплекса на станции Восток. В прошлом году была подготовлена площадка, в этом сезоне планируется собрать три из пяти модулей комплекса. Полностью завершить работы на объекте планируется к 2025 году.

В рамках экспедиции запланированы так же несколько десятков научных работ в системе «атмосфера – ледяной покров – океан». Ученые проведут масштабные научные исследования, связанные с изучением природной среды Антарктики и глобальных изменений климата на российских антарктических станциях и сезонных полевых базах.

Экспедиция продлится около семи месяцев и завершится к середине июня 2023 года.