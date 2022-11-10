Создана новая модель геологического строения Северного Ледовитого океана

Геологическое строение океана – один из основных критериев для Комиссии ООН по определению границ на шельфе, в связи с чем геологи всех арктических государств активно изучают данную территорию. К шельфам Северного Ледовитого океана примыкает суша России, США, Канады, Дании и Норвегии. Проведение внешних границ стран в этих местах считается проблематичным.
Правительство России разработало программу работ по изучению Арктики, в рамках которой группа сотрудников геологического факультета МГУ совместно со специалистами из других организаций России, а также США и Великобритании разработала новую модель геологического строения Арктики.
Согласно этой модели, поднятие Альфа-Менделеева, хребет Ломоносова и ряд глубоководных бассейнов имеют континентальную кору и являются непрерывным продолжением шельфа России. «Гравитационно-магнитное моделирование земной коры для двух региональных сейсмических профилей показывает, что поднятие Альфа-Менделеева и прилегающих к нему впадин связано с растянутой континентальной корой» - пояснил заведующий кафедрой региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ Анатолий Никишин.
Основным достижением специалисты геологического факультета МГУ называют международное признание их модели (с учетом большой научной конкуренции разных стран в Арктике).
Модель также стала основой для Министерства природных ресурсов при подготовке и редакции Заявки России в Комиссию ООН.