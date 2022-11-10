Ученые выяснили, какие черты характера увеличивают зарплату

При прочих равных, чем выше у конкретного человека уровень открытости и добросовестности и чем ниже — невротизма, тем больше у него шансов иметь работу и тем выше получаемая заработная плата.
Это определили сотрудники факультета экономических наук Высшей школы экономики. Они исследовали, какие некогнитивные навыки, качества личности, влияют на финансовый доход, занятость и образование.
В основу исследования легли показатели «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», социологического опроса домохозяйств, проводимого ВШЭ. Исследование охватывает всю Россию.
Оказалось, что открытость, добросовестность, с одной стороны, и невротизм с другой, способны влиять на заработки на рынке труда.
Добросовестные и открытые сотрудники получают зарплату на 8% больше и на 6% реже оказываются без работы.