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Аргументы Недели Наука 13+

Ученые выяснили, какие черты характера увеличивают зарплату

, 21:03 Источник: портал «Научная Россия»

Ученые выяснили, какие черты характера увеличивают зарплату

При прочих равных, чем выше у конкретного человека уровень открытости и добросовестности и чем ниже — невротизма, тем больше у него шансов иметь работу и тем выше получаемая заработная плата.

Это определили сотрудники факультета экономических наук Высшей школы экономики. Они исследовали, какие некогнитивные навыки, качества личности, влияют на финансовый доход, занятость и образование.

В основу исследования легли показатели «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», социологического опроса домохозяйств, проводимого ВШЭ. Исследование охватывает всю Россию.

Оказалось, что открытость, добросовестность, с одной стороны, и невротизм с другой, способны влиять на заработки на рынке труда.

Добросовестные и открытые сотрудники получают зарплату на 8% больше и на 6% реже оказываются без работы.

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