В Херсонесе открылась выставка «Цифровые технологии и подводная археология»

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6 ноября 2022, 21:22 Татьяна САВКИНА

Это четвертая выставка в России, на которой рассказывается о результатах исследований ученых в Черном море и в акватории Сирийской Арабской Республики. На выставке представлены подводные находки современных исследований специалистов Херсонеса Таврического, Севастопольского государственного университета и Института востоковедения Российской академии наук.

Исследования, проведенные у берегов Херсонеса, Крыма и на Ближнем Востоке, позволяют сегодня увидеть оборонительные стены царства Арвада, которым около четырех тысяч лет, и объекты новейшей истории, которым чуть более ста лет. Например, подводные лодки Российского императорского флота, которые были обследованы и зафиксированы на внешнем рейде Севастополя.

На выставке представлены артефакты — удивительные находки с морского дна. Среди них - якорные камни эпохи Средневековья, которые были обнаружены у входа в Стрелецкую бухту, амфоры XI века, найденные на месте кораблекрушения у берегов Балаклавы. Археологическая экспедиция музея-заповедника у западного берега Карантинной бухты позволила обнаружить якорную стоянку херсонеситов, о чем свидетельствуют кувшин и кубок, свинцовый шток и рамка якоря римского периода, также представленные в экспозиции.

На экспозиции «Цифровые технологии и подводная археология» весь обширный научный материал обобщен в видеопрезентациях. В них продемонстрированы трехмерные модели изучаемых объектов. Фотографии, документирующие процесс исследовательской деятельности, позволяют посетителям почувствовать себя участниками настоящей подводной экспедиции.