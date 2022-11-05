Разработана новая технология контроля качества сплавов для ракетно-космической техники

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5 ноября 2022, 21:53 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Сегодня на предприятиях ракетно-космической отрасли при вводном контроле качества металла, поступающего на производство, его испытания проводят преимущественно разрушающими статическими и динамическими методами. Для этого необходимо изготовление большого количества образцов и использование дорогостоящего оборудования.

Но пренебрежение трудоемким и затратным технологическим процессом контроля механических свойств материалов повышает риск выхода продукции ненадлежащего качества. При выпуске сложных и ответственных изделий такая “экономия” может обернуться серьезными потерями.

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» совместно со специалистами холдинга «Российские космические системы» разработали метод инструментального индентирования. Он объединяет методики, технологии и специальное оборудование и позволяет значительно повысить производительность и информативность процесса контроля сплавов, не нарушая при этом целостность изделия и не меняя физические свойства металла.

В настоящее время командой проекта создан первый в России нормативный документ, регламентирующий определение характеристик прочности и пластичности алюминиевых, магниевых и титановых сплавов методом инструментального (кинетического) индентирования.

Также разработаны опытный экземпляр прибора для безобразцового контроля механических свойств металлических материалов и программное обеспечение для автоматизации технологического процесса.

Сейчас он работает в тестовом режиме на участке «Российские космические системы». В перспективе планируется использовать разработанный метод на готовых изделиях ракетно-космической техники.