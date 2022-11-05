Креативность у человека повышается вне зоны комфорта

Аргументы Недели → Наука 13+

5 ноября 2022, 16:42 Татьяна САВКИНА

В последние годы появляется все больше данных о возможности «перезагрузки», актуализации личностных ресурсов при нахождении человека в нетипичных, непривычных для него, порой даже экстремальных условиях. Выход из зоны комфорта провоцирует человека к изменениям, которые, в свою очередь, повышают его адаптивные возможности, способствуют развитию его интеллектуального и творческого потенциала. Однако исследования, посвященные проверке этого положения, носят единичный характер из-за трудностей моделирования таких условий.

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями Академии психологии и педагогики Южного федерального университета исследовали адаптацию человека к изменению условий его нахождения на примере интерактивного пространства, в здании, спроектированном под специальным уклоном в двух плоскостях – 10° и 13°.

Эксперты выявили, что в измененных условиях у всех участников эксперимента повышаются гибкость и оригинальность мышления. При этом у взрослых число предложенных идей повышается, а у детей понижается по сравнению с условиями выполнения этого задания вне данного пространства.

Кроме того, около половины респондентов в ходе эксперимента чувствовали себя хорошо и испытывали интерес к новым ощущениям, больше всего измененное пространство увлекало подростков.

Также ученые обнаружили сильное изменение электрической активности коры мозга у людей в возрасте 20–23 лет до и после посещения перевернутого пространства, которая не прослеживалась у детей младшего возраста.

В то же время при создании оригинальных решений у всех участников исследования наблюдаются большая активация теменно-затылочных областей коры мозга и активация процессов предвнимания.

По мнению ученых, это связано с перестройкой мозговых функциональных систем – они «перенастраиваются» под выполнение творческих заданий.

Результаты исследования позволяют говорить о возможности развития креативности в условиях новой модели непривычной среды. Именно в такой ситуации человеку необходима актуализация творческих ресурсов, поскольку у него нет опыта поведения в таких условиях. Следовательно, именно в непривычной для человека среде ему легче отказаться от привычных шаблонов и стереотипов, которые могут стать барьерами для нахождения эффективного решения. Полученные данные можно будет применять в сфере образования, психокоррекции и психотерапии.