Разработано устройство для определения холестерина

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2 ноября 2022, 21:56 Татьяна САВКИНА

Повышенный уровень холестерина в крови является симптомом целого ряда серьезных заболеваний, контроль этого показателя для многих людей является жизненно важным.

Сейчас при проведении анализа используются либо агрессивные реагенты, либо сложное и дорогостоящее оборудование, либо — в качестве распознающих элементов, определяющих уровень холестерина — биологические молекулы, которые добываются из живых организмов.

Ученые Уральского федерального университета (Екатеринбург) разработали новое сенсорное устройство для определения уровня холестерина в крови. Система не использует белковые соединения. Химики заменили их на неорганический аналог — хлорид меди. Это позволило удешевить процесс создания измерителей холестерина, сделать проверку крови проще, быстрее и доступнее.

Для измерения уровня холестерина с помощью нового устройства достаточно небольшого количества крови. Она помещается в анализирующий чип, содержащий раствор хлорида меди. Микрофлюидный чип, в который интегрированы все элементы системы, напечатан на 3D-принтере, что также облегчает процесс производства устройства, делает его быстрее.