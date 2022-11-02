Новая методика поможет быстро определять подлинность картин

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2 ноября 2022, 19:58 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

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Сейчас, чтобы определить подлинность живописи, ученые, искусствоведы и технологи в основном используют несколько классических методов. Самые распространенные из них — ультрафиолетовая люминесценция, рентгенография, инфракрасная рефлектография и рентгенофлуоресцентный анализ. Но они позволяют оценить только внешний вид полотна, а не заглянуть внутрь, чтобы определить молекулярный состав красок.

Ученые ИТМО совместно с сотрудниками Русского музея разработали новую методику определения подлинности картин. С помощью инфракрасной спектроскопии искусствоведы и технологи музея могут быстро узнать химический состав картины и век, в котором ее написали. Метод уже протестировали на копии картины Ивана Константиновича Айвазовского

Ученые лаборатории изучения культурного наследия факультета фотоники ИТМО предложили методику, которая позволяет комплексно исследовать живописное произведение искусства.

С помощью новой разработки можно за полминуты решить сразу несколько задач. Во-первых, определить химический состав картины и косвенно оценить концентрацию или массовую долю конкретного химического вещества. А во-вторых, определить столетие, в котором были нанесены конкретные слои краски. Методика поможет ученым и искусствоведам понять, подлинное ли полотно перед ним, подверглось ли оно каким-либо реставрационным вмешательствам. Новый метод упростит процесс выявления подделок живописи и анализ эталонных картин.